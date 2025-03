Nocna niespodzianka w Indian Wells. Mistrzyni ostatniego turnieju za burtą

Tydzień poprzedzający zmagania WTA 1000 w Indian Wells należał do Emmy Navarro. Amerykanka wygrała imprezę rangi "500" w Meridzie, kończąc turniej spektakularnie - zwycięstwem 6:0, 6:0 w finale z Emilianą Arango . Prosto z Meksyku udała się na rozgrywki, które nieźle wspomina z ubiegłego roku. Pokonała wówczas Arynę Sabalenkę i dotarła do ćwierćfinału zmagań. Teraz wiemy już, że nie powtórzy tamtego osiągnięcia, ze względu na niespodziewaną porażkę w nocy.

Donna Vekić pokonała Emmę Navarro. Zwycięski marsz Amerykanki przerwany

Pierwszy set pojedynku dostarczył sporo emocji. Jako pierwsza przełamanie wywalczyła Chorwatka, miało to miejsce w trzecim gemie pojedynku. Kilka minut później Navarro zdołała jednak wyrównać na 3:3. To rozdanie zapoczątkowało festiwal breaków. Panie regularnie zdobywały "oczka" przy returnie i taki stan potrwał aż do końca partii. Siedem przełamań z rzędu przyniosło nam tie-breaka. Początek decydującej rozgrywki należał do Amerykanki, która zgarnęła pierwsze dwie akcje. Donna szybko odrobiła jednak stratę i zaczęła się rywalizacja punkt za punkt. W pewnym momencie Emma prowadziła 5-4. Od tego momentu wymiany kończyły się po myśli Vekić. Srebrna medalistka z Paryża ostatecznie triumfowała w premierowej odsłonie 7:6(5).