Rusza proces medyków oskarżonych o spowodowanie śmierci Maradony. Wiadomo, co im grozi

Medykom Diego Maradony grozi 25 lat więzienia

W wyniku tych ustaleń postanowiono oskarżyć siedmioro członków zespołu medycznego, którzy opiekowali się Argentyńczykiem przed jego śmiercią, gdy ten w Buenos Aires dochodził do siebie po operacji usunięcia krwiaka z wnętrza czaszki. Jak stwierdzono, działania medyków były "nieadekwatne, niewystarczające i lekkomyślne", a 60-latka zbyt szybko wypisano ze szpitala i przetransportowano do mieszkania, w którym nie było dostępu do specjalistycznych sprzętów.