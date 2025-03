Rywalka postawiła się faworytce w Indian Wells. Problemy finalistki Wimbledonu

Jasmine Paolini od początku sezonu nie zachwyca, a po nieudanych występach na Bliskim Wschodzie w Indian Wells stanęła przed szansą, by zaprezentować poziom, do którego przyzwyczaiła swoich kibiców. Włoszka szybko odpadła z rywalizacji deblowej, lepiej za to radzi sobie w singlu. Ponownie jednak stoczyła trzysetowy bój i musiała się natrudzić, by wyszarpać awans do kolejnej rundy.