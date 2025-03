Brazylijski siatkarz wprost o życiu w Polsce. Z jedną rzeczą ma problem

Henrique Honorato pierwsze sezony w seniorskiej karierze rozegrał w Brazylii - reprezentował barwy Uberlandia/Gabarito, Minas Tenis Clube i Joinville Volei. Jednocześnie niespełna 28-letni przyjmujący zaliczał kolejne występy w reprezentacji kraju. Dostawał swoje szanse w meczach Ligi Narodów, w swoim dorobku ma też m.in.złoto Igrzysk Panamerykańskich oraz srebro Mistrzostw Ameryki Południowej.

Honorato przed sezonem 2024/2025 zdecydował się na przeprowadzkę do Europy. Pierwszym zagranicznym klubem w jego karierze stał się Ślepsk Malow Suwałki, dla którego do tej pory rozegrał 26 z 29 meczów trwającej kampanii, zdobywając w tym czasie 283 punkty. Reklama

Już w grudniu Honorato przyznał, ze gdy otrzymał ofertę ze Ślepska, nie zastanawiał się długo, ponieważ jego zdaniem PlusLiga to najsilniejsza siatkarska liga na świecie. "Polska jest naprawdę dobrym, a przede wszystkim bezpiecznym miejscem do życia, a jakość życia tutaj jest naprawdę wysoka" - mówił w rozmowie z siatka.org.

PlusLiga. Henrique Honorato o życiu w Polsce

Minęły kolejne miesiące, a brazylijski siatkarz może podzielić się nowymi spostrzeżeniami na temat życia w naszym kraju. Oficjalny serwis PlusLigi przeprowadził wywiad z zawodnikiem, by podpytać go o to, co jest dla niego największym wyzwaniem związanym z codziennością w Polsce.

"Podoba mi się styl życia w Polsce. Miałem jednak trochę problemów z samopoczuciem w zimie, jak na co dzień brakowało słońca i było dla mnie zbyt zimno. Obawiałem się co prawda przed przyjazdem do Polski, że w okresie zimowym może być jeszcze zimniej, ale dla mnie jako Brazylijczyka to i tak jest niecodzienna sytuacja, bo w Brazylii zimą jest średnio osiemnaście stopni na plusie, więc to kompletnie inny klimat" - wyznał. Reklama

Jak zauważył Honorato, takie temperatury jak w jego ojczyźnie zimą, w Polsce zdarzają się latem. On sam w ostatnich miesiącach musiał suplementować witaminę D, ale mimo to brak słońca i tak dawał mu się we znaki.

Ciężko było mi jednak przystosować się do tego typu klimatu, w którym brakowało słońca. Teraz już czuję się dobrze i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie poczuję się jeszcze lepiej, a moja gra też będzie jeszcze na wyższym poziomie ~ dodał.

Siatkówka. Honorato zachwycony grą w PlusLidze

Przyjmujący przy okazji wyznał, że gra w PlusLidze jest dla niego spełnieniem marzeń. I nie kryje zachwytu poziomem popularności siatkówki w naszym kraju - na mecze PlusLigi przychodzi bowiem wielu kibiców.

"To jest niesamowite uczucie, żeby grać właśnie w takich rozgrywkach, jak PlusLiga, które są bardzo widowiskowe. Co do swojej gry, to mam poczucie, że stać mnie na jeszcze lepszą grę i pracuję, żeby się rozwinąć i to pokazać. W tym momencie jestem jednak szczęśliwy i dumny z postawy całej naszej drużyny" - dodał.

Ślepsk Suwałki ma do rozegrania jeszcze tylko jedno spotkanie ligowe - 22 marca zmierzy się z PGE Projektem Warszawa. Już wcześniej stało się jednak jasne, że Honorato i spółka nie zagrają w play-offach , ponieważ zajęli miejsce poza czołową ósemką. Do miejsca w górnej połowie tabeli zabrakło im jednak zaledwie kilku punktów. Reklama

"Uważam, że gdybyśmy nie mieli takiego pecha z kontuzjami, urazami i chorobami, to bylibyśmy na pewno w lepszej formie i mielibyśmy większe szanse, żeby być wyżej w tabeli" - stwierdził brazylijski siatkarz.



