Meksyk może nam pozazdrościć Igi Świątek i Huberta Hurkacza , bo sam w TOP 200 singlowych rankingów ATP i WTA ma jedynie Renatę Zarazuę , która jeszcze nigdy nie wbiła się do grona 50 najlepszych tenisistek świata. Polska może zaś pozazdrościć Meksykowi turniejów - tam w 2025 roku zaplanowane są trzy imprezy rangi WTA 500 (zakończona Merida, Monterrey, Guadalajara), a w ATP: jeden rangi 500 (Acapulco, zakończony) i 250 (Los Cabos). Polska ma jedynie trzy challengery ATP i jeden WTA, bez żadnych gwiazd.

W całej swojej tenisowej historii Meksykanie nie radowali się też zbyt często wielkimi osiągnięciami swoich graczy. Jedynie Rafael Osuna zdołał wygrać wielkoszlemowy turniej w singlu, dokonał tego w 1963 roku w US Open. Wcześniej trzy razy triumfował też w deblu, wprowadził reprezentację do finału Pucharu Davisa. I jeszcze jako czynny zawodnik zginął w katastrofie lotniczej w 1969 roku, miał wtedy 30 lat.

Yola Ramirez nie żyje. Miała 90 lat. Pierwsza wielkoszlemowa mistrzyni z Meksyku. Rząd oddał jej hołd

Kilka lat temu meksykański serwis Oem.com.mx przypominał, że Ramirez była najwybitniejszą tenisistką w historii kraju. "Jej nazwisko wpisano do Galerii Sław Wimbledonu i Rolanda Garrosa" - przypomniano. Nieprzypadkowo, bo Yolanda w Londynie dwukrotnie grała w ćwierćfinale singla i trzykrotnie w półfinale debla. W Wimbledonie ograła m.in. Billie Jean King. Jeszcze większe sukcesy odnosiła na mączce w Paryżu: zagrała w finałach gry pojedynczej w 1960 i 1961 roku, zdobyła tytuł deblowy w 1958 roku oraz tej samej wiosny triumfowała w grze mieszanej. Debla wygrała razem z nieco młodszą od siebie rodaczką Rosą Marią Reyes , która zmarła na początku poprzedniego roku.

Keystone-France\Gamma-Rapho via Getty Images / Getty Images

Yola Ramirez (z prawej) razem z Amerykanka Darlene Hard podczas French Open w 1960 roku / Keystone-France\Gamma-Rapho via Getty Images / Getty Images

Do tenisa trafiła przypadkowo, obserwowała z trybun starszą siostrę Carmen, którą rodzice zapisali na treningi, by zapomniała o śmierci starszego brata. "Wtedy mi się to nie podobało, po prostu towarzyszyłam mamie i siadałam, żeby oglądać siostrę" - wspominała. A później uciekała z treningów tenisowych na zajęcia pływackie, ostatecznie została jednak przy "białym sporcie".