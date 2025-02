Burza w Willingen, Austriak oburzony. Żąda kary dla Timiego Zajca

Weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen rozpoczął się z przytupem od zamieszania w konkursie drużyn mieszanych wywołanym dyskwalifikacją Timiego Zajca . Słoweniec został pozbawiony możliwości oddania skoku w pierwszej serii konkursowej z powodu nieprzepisowego kombinezonu. Mimo to jego drużyna awansowała do finału zawodów, a Zajc dołączył do ekipy, która ostatecznie zakończyła rywalizację na na piątym miejscu.

Po oddaniu skoku w serii finałowej Timi Zajc nie miał zamiaru się hamować i powiedział, co sądzi o decyzji władz. Stwierdził on, że przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Narciarskiej specjalnie zdyskwalifikowali go, aby dać szansę na podium niemieckiej ekipie. " Zaczęliśmy za dobrze i musieli nas dziś zatrzymać. Dostałem dyskwalifikację i tak wciągnięto Niemców na podium. W obu seriach skakałem w tym samym kombinezonie. Po pierwszym skoku zapomniałem się odpowiednio ucieszyć, na kontroli zabrakło mi centymetra. Po drugim cieszyłem się już odpowiednio i przeszedłem kontrolę. Czy to nie dziwne?" - stwierdził w rozmowie z Eurosportem.