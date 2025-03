Kolejny cios w reprezentację Norwegii, jest komunikat. "To niedopuszczalne"

Nietrudne do przewidzenia było, że jedną z konsekwencji oszukiwania przez Norwegów będzie mniejszy bądź większy odwrót ze strony sponsorów. Jako pierwsza zareagowała firma ubezpieczeniowa HELP Insurance. Przedwcześnie zerwała umowę, która miała i tak wygasnąć 1 maja.

"Smutne jest to, że norweskie skoki narciarskie w ciągu kilku dni zniszczyły zaufanie, które próbowały odbudować po kilku sezonach, w których uwagę przykuwały inne rzeczy niż występy na skoczni narciarskiej. W związku z tym poinformowaliśmy Reprezentację Skoków Narciarskich i Norweski Związek Narciarski, że natychmiast wycofujemy się z umowy sponsorskiej oraz że nasze logo zostanie usunięte ze strojów zawodników i innego sprzętu przed Raw Air i Festiwalem Narciarskim Holmenkollen. Nie trzeba dodawać, że nie jest dopuszczalne, aby nasze logo znajdowało się na strojach drużyny, która oszukuje" - przekazał w mailu przesłanym do serwisu nrk.no dyrektor ds. komunikacji w HELP Insurance, Dag Are Boerresen.