Chwile grozy. Rywal Stocha i spółki zszokował tuż przed Zakopanem. "Mogłem zginąć"

Skoki narciarskie niewątpliwie są sportem ekstremalnym. Do uprawiania tej dyscypliny potrzebna jest niesamowita odwaga, którą ma niewielka część społeczeństwa. Wobec tego skoczków narciarskich spokojnie możemy nazywać specjalnie wykwalifikowaną grupą społeczną.

Mimo tego niezbędne jest także odpowiednie osprzętowanie. Poza nartami oczywiście kluczową kwestią jest to, aby na głowie mieć ochronę w postaci kasku, o czym przekonał się Japończyk Naoki Nakamura , ale w sytuacji poza skocznią, choć wciąż związaną z nartami.

Naoki Nakamura przeżył straszny czas. Mógł umrzeć

"Noś kask podczas jazdy na nartach. To uratowało mi życie " - napisał w swoich mediach społecznościowych reprezentant Japonii. O sytuację Nakamurę zapytał polski portal "Skijumping.pl", a Japończyk opowiedział o swoich chwilach grozy.

- Byłem na nartach w Sankt Johann in Tirol i upadłem, kiedy próbowałem ominąć innego narciarza. Nie pamiętam wszystkiego, na jakiś czas straciłem przytomność i zostałem przetransportowany ambulansem do szpitala. Na szczęście, skończyło się tylko na tylko na wstrząsie mózgu. Do tego moja twarz wygląda jak po walce - zdradził 28-latek.