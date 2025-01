Gorąco wokół powołania Dawida Kubackiego. Trener i zawodnik wyjaśnili

Czwarty był Aleksander Zniszczoł , a piąty Piotr Żyła . Dawid Kubacki zajął dopiero siódme miejsce, przegrywając jeszcze z Kazachem Ilją Mizernychem . Gdyby patrzeć tylko na miejsce, to Kubacki nie powinien otrzymać powołania do kadry, ale jeśli przyjrzeć się jego skokom, to już skoczek miał argumenty, by przekonać trenera.

Dawid Kubacki: to nie jet szczyt moich możliwości, ale moje skoki są o niebo lepsze

- Nie było stresu związanego z rywalizacją. Podszedłem do tego na spokojnie i robiłem swoje. Wydaje mi się, że to, co miałem zrobić to zrobiłem, a na warunki nie miałem wpływu. Istotne jest jednak to, co pokazuję swoimi skokami. Jest już energia z progu. Dzięki temu mam wysokość i zaczyna mnie nakręcać nad narty. I to chce już lecieć. To mnie uspokaja, bo wiem, że idę w dobrym kierunku. Na tej podstawie mogę dalej pracować. Oczywiście to nie jest szczyt moich możliwości, ale moje skoki są teraz o niebo lepsze od tego, co pokazywałem w Oberstdorfie czy Garmisch-Partenkirchen - przyznał Kubacki.