Koszmar polskich skoczków w Willingen. Nie awansowali do drugiej serii

Pierwszy mikst w tym sezonie został rozegrany podczas samej inauguracji w Lillehammer. Reprezentacja Polski zajęła wtedy 7. miejsce i podobna lokata była realnym celem w piątek w Willingen, wskazywały na to też treningi. To właśnie rywalizacja mieszana otworzyła weekend z Pucharem Świata we wspomnianym niemieckim miasteczku. W składzie "Biało-Czerwonych" znaleźli się Pola Bełtowska, Aleksander Zniszczoł, Anna Twardosz i Paweł Wąsek.

