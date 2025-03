Zdobywca Kryształowej Kuli stracił brata i chorował. Opowiedział o swoim życiu

Primoż Peterka dwukrotnie zdobywał Kryształową Kulę, wiele razy stawał też na podium zaraz obok Adama Małysza. Nazwisko Słoweńca znali wszyscy fani skoków. Dziś niewiele o nim wiadomo - nie zaangażował się on w pracę przy Pucharze Świata, ale myślał o tym, by dzielić się swoją wiedzą o skokach. Żyje skromnie, a wcześniej, jak sam mówi, stracił wszystko. W szczerej rozmowie wyjawił, co dziś robi i jak mu się wiedzie.