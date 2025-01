Granerud ogłosił tuż przed Willingen. Nagła rezygnacja, od razu zdradził powód

Puchar Świata 2024/25 jak na razie nie rozpieszcza postronnych kibiców, spragnionych emocji oraz wielu zwrotów akcji. Niemal od samego początku w stawce dominują Austriacy, którzy nie mają sobie równych i zmierzają do tego, by zgarnąć dla siebie wszystkie najważniejsze nagrody. Podopieczni Andreasa Widhoelzla przyćmili między innymi Norwegów mierzących się ostatnio z ogromnym kryzysem finansowym. W skandynawskim kraju ucierpiał także poziom sportowy. Widać to doskonale po obecnej dyspozycji Halvora Egnera Graneruda.

Reklama