Blamaż reprezentacji Polski, nawet Wąsek nie dał rady. Wytłumaczył problem

Reprezentanci Polski nie popisali się w piątkowym konkursie mikstów, rozpoczynającym weekend Pucharu Świata w niemieckim Willingen. Zajęli dopiero 9. miejsce , a do drugiej serii wchodziło osiem zespołów. Do Francji naszym zawodnikom zabrakło 18 punktów. Nie popisał się nikt z czwórki Pola Bełtowska, Aleksander Zniszczoł, Anna Twardosz, Paweł Wąsek. Temu ostatniemu miała przypaść rola "ratownika", bo po trzech kolejkach "Biało-Czerwoni" byli daleko poza strefą awansu. Lider polskiej kadry osiągnął tylko 120 metrów, nie udało się odrobić straty.

Tak jak na starcie weekendu w Oberstdorfie ma problem z pozycją dojazdową. - Chociaż starałem się to teraz to po prostu puścić na luzie, z dobrym przekonaniem, ale to dalej nie było to, co powinno być. Czułem za progiem, że rotacja jest trochę wstrzymana, nie chciało mnie tam nakręcić. Kiepski dzień - powiedział 25-latek w rozmowie z Kacprem Merkiem w Eurosporcie.