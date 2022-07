Liga Narodów. Mateusz Bieniek dla Interii: To jest dla mnie najważniejsze. Wideo WIDEO |

- Czy czuję się usatysfakcjonowany, że zostałem wybrany do najlepszej szóstki turnieju? Dla mnie najważniejsze jest, że zdobyliśmy medal, bo będzie się nam łatwiej przygotowywać do mistrzostw świata - powiedział Interii tuż po przylocie do kraju Mateusz Bieniek. Polscy siatkarze wywalczyli brąz w turnieju Ligi Narodów.