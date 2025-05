Zaraz finał z Osaką, a tu spore poruszenie. Wystarczyło jedno zdanie i się zaczęło

Naomi Osaka nie będzie miło wspominać tegorocznej przygody w Madrycie . Japonka odpadła już po pierwszej rundzie i do domu wróciła z mizerną liczbą punktów do rankingu WTA. Od razu postanowiła jednak polepszyć sytuację w rankingu, więc obrała kierunek na Francję, gdzie pod koniec kwietnia rozpoczął się mniejszy turniej w Saint-Malo o puli nagród stu tysięcy dolarów. Azjatka pokazuje tam klasę, choć mierzy się z dużo niżej notowanymi rywalkami.

4 maja czeka na nią wielki finał imprezy. Zanim nadejdzie konfrontacja z Kają Juvan, 55. rakieta świata postanowiła nieco pobawić się w mediach społecznościowych ze swoimi krytykami. Na profilu zawodniczki w serwisie X pojawił się szablon podania o pracę. Został on zadedykowany tym, którzy na bieżąco oceniają poczynania 27-latki w przestrzeni wirtualnej. Samo za siebie mówi zresztą jedyne zdanie napisane przez Azjatkę. "To dla wszystkich, którzy ciągle mają coś do powiedzenia, lol" - oznajmiła.