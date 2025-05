Z pewnością nie tak Robert Lewandowski wyobrażał sobie końcówkę sezonu 2024/2025. Polski snajper doznał fatalnej kontuzji podczas jednego z meczów La Liga, przez co ominął już kilka ważnych spotkań, w tym m.in. pierwszy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wyjdzie na murawę podczas meczu rewanżowego we Włoszech. Katalońskie media mają jednak nadzieję, że 36-latek będzie gotowy na kolejny mecz Champion League i pomoże "Blaugranie" awansować do ścisłego finału rozgrywek.

