Raport Tomasza Swędrowskiego z Ljublany przed finałami Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń. WIDEO WIDEO |

Tomasz Swędrowski zdał raport z Ljubljany przed meczami finałowymi siatkarskiej Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń.



W przypadku panów finał Ligi Mistrzów siatkarzy ZAKSA - Trentino to powtórka finału sprzed roku. Górą byli kędzierzynianie, którzy pokonali włoski klub 3-1. Kibice mają nadzieję, że także tym razem w meczu ZAKSA - Trentino to Polacy zdobędą najbardziej prestiżowe, siatkarskie trofeum. Liga Mistrzów siatkarzy ZAKSA - Trentino. Kiedy i o której finał?



Finał Ligi Mistrzów siatkarzy ZAKSA - Trentino odbędzie się w niedzielę 22 maja o godz. 21.



Finał Ligi Mistrzów siatkarzy ZAKSA - Trentino transmisja tv: Polsat Sport.



Finał Ligi Mistrzów siatkarzy ZAKSA - Trentino transmisja online: Polsat Box Go.