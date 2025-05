Powrót z 3:5 w finale Sabalenka - Gauff w Madrycie. Korzystne rozstrzygnięcie dla Świątek

Podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie znów pojawiła się szansa na to, byśmy w końcu zobaczyli w tym sezonie pojedynek pomiędzy Igą Świątek i Aryną Sabalenką. Podobnie, jak w poprzednich przypadkach, także i tym razem nie doszło do takiego zestawienia ze względu na półfinałową porażkę Polki. W trakcie Australian Open zapobiegła temu Madison Keys, w Indian Wells - Mirra Andriejewa. Tym razem padło na Coco Gauff. Amerykanka zdecydowanie pokonała naszą reprezentantkę - 6:1, 6:1. Dla raszynianki była to najbardziej dotkliwa przegrana w ostatnich sezonach. Reklama

Już po tym starciu stało się jasne, że kibice w Madrycie nie obejrzą po raz trzeci z rzędu finału pomiędzy Świątek i Sabalenką, gdyż obrończyni tytułu znalazła się poza turniejem. Awans do decydującego pojedynku wywalczyła za to tenisistka z Mińska. W półfinale uporała się z Eliną Switoliną - 6:3, 7:5. Dzięki temu stanęła przed szansą na trzecie trofeum w stolicy Hiszpanii. Poprzednio triumfowała w tej lokalizacji w 2021 i 2023 roku. Dla Gauff zaś była to szansa na premierowy skalp w Madrycie. To Coco prowadziła 5-4 w zestawieniu H2H, wygrała także ich ostatnie spotkanie, które zostało rozegrane w półfinale ubiegłorocznego WTA Finals. Zapowiadała się elektryzująca walka o tytuł. Amerykanka miała jeszcze dodatkową stawkę - zwycięstwo dawałoby jej awans na pozycję wiceliderki rankingu.

WTA Madryt: Emocjonujący finał Sabalenka - Gauff. Zwroty akcji w drugim secie

Mecz rozpoczął się od serwisu Gauff. Amerykanka od początku znalazła się pod presją narzuconą przez Sabalenkę. Już na "dzień dobry" pojawił się break point dla Białorusinki. Ostatecznie długie rozdanie zakończyło się po myśli Coco. Kolejne minuty zostały jednak całkowicie zdominowane przez liderkę rankingu. Najpierw utrzymała podanie bez straty punktu. Potem doczekała się trzech break pointów z rzędu po tym, jak reprezentantka Stanów Zjednoczonych popełniła podwójny błąd serwisowy. Już po premierowej okazji tenisistka z Mińska objęła prowadzenie 2:1. Reklama

Coco wyglądała na całkowicie bezradną, a Aryna kontynuowała kapitalną serię także w następnych minutach. Liczba zdobytych przez nią punktów z rzędu zatrzymała się dopiero na... 17, przy wyniku 4:1 15-0 z perspektywy 26-latki. Dopiero wtedy Amerykanka zdołała przeciwstawić się rywalce i nieco wytrąciła ze strefy komfortu turniejową "1". Po rywalizacji na przewagi w szóstym gemie odrobiła stratę jednego breaka, po chwili dołożyła także swoje podanie, wracając ze stanu 15-30.

Na korcie w końcu zrobiło się ciekawiej. Ósme rozdanie przyniosło nam sporo emocji. Z wyniku 40-15 dla Aryny doszło do równowagi. Końcówka należała jednak do Sabalenki. Białorusinka utrzymała swój serwis i odzyskała dwa "oczka" przewagi. To był bardzo ważny moment dla losów premierowej partii. Kolejny gem okazał się ostatnim w tym fragmencie pojedynku. Liderka rankingu wywalczyła sobie dwa setbole. Przy drugim Gauff zagrała bardzo nieudanego dropszota, po którym 26-latka zapisała na swoim koncie rezultat 6:3.

W drugiej partii Coco pilnowała wyniku od samego początku. Niezwykle ważny okazał się drugi gem, w którym Amerykanka wróciła ze stanu 15-30 i doprowadziła do wyrównania na 1:1. Po chwili 21-latka wywalczyła przełamanie - i to do zera. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych podwyższyła swój poziom, grała spokojniej. A po stronie Aryny pojawiło się więcej błędów. Gauff potwierdziła przewagę breaka i objęła prowadzenie 3:1. Reklama

Liderka rankingu próbowała natychmiast odrobić stratę. W trakcie szóstego rozdania doczekała się w sumie dwóch okazji na 3:3, ale żadnej z nich nie była w stanie wykorzystać, miała problem z zareturnowaniem serwisu przeciwniczki. Ostatecznie skończyło się na utrzymaniu dwugemowej przewagi przez Coco. 21-latka oddaliła zagrożenie także przy kolejnym swoim podaniu. Wtedy wróciła ze stanu 15-30, wygrywając trzy akcje z rzędu. Dzięki temu zrobiło się 5:3 dla zawodniczki z USA.

Białorusinka konsekwentnie starała się wywierać presję na rywalce, utrzymując swoje gemy serwisowe. Przy stanie 5:4 Gauff podawała po zwycięstwo w drugiej odsłonie. Zaczęła fatalnie - w pierwszych trzech akcjach popełniła aż dwa podwójne błędy serwisowe. Wynik 0-40 oznaczał trzy break pointy dla Sabalenki na 5:5. Mimo to Amerykanka doprowadziła do równowagi. W trakcie jednej z wymian doszło do kuriozalnej sytuacji. Liderka rankingu zgubiła rakietę dobiegając do piłki. Wtedy na twarzy Aryny zagościł uśmiech, ale po chwili nie było już jej wesoło, bowiem rywalka doczekała się setbola. Białorusinka nie poddawała się jednak i za piątą w sumie okazją na przełamanie wyrównała na 5:5. Reklama

Emocje na korcie nie ustawały, zawiązała się prawdziwa batalia. W jedenastym gemie 26-latka wróciła ze stanu 0-30 i po raz pierwszy od początku partii objęła prowadzenie. Coco znalazła się pod presją, by utrzymać swoje podanie. Szybko zrobiło się 30-0 dla Sabalenki, potem pojawił się meczbol. Mimo to Amerykanka wyratowała się i doprowadziła do tie-breaka. Na twarzy Aryny zagościła frustracja, ale szybko przekuła ją w dobre akcje. Doskonale rozpoczęła kluczową rozgrywkę, zgarniając trzy akcje z rzędu. Gauff odrobiła stratę i przy zmianie stron mieliśmy 3-3. Ostatnie słowo należało jednak do tenisistki z Mińska. Białorusinka nie straciła już ani jednego punktu. Przy meczbolu Coco popełniła podwójny błąd serwisowy i spotkanie zakończyło się rezultatem 6:3, 7:6(3).

Dla liderki rankingu to trzeci triumf w stolicy Hiszpanii. Wygrana 26-latki oznacza, że Iga Świątek pozostanie wiceliderką kobiecego zestawienia. Jej przewaga nad Coco Gauff po madryckich rozgrywkach nie będzie jednak wielka, wyniesie 170 pkt. Biorąc pod uwagę, że Polka ma do obrony 1000 "oczek" we Włoszech, a Amerykanka 390, zmiana na drugiej lokacie może nastąpić po zmaganiach w Rzymie. Reklama

