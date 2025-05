Sensacja w Krakowie, Klaudia Zwolińska wielką nieobecną

Kiedy inni walczyli o kwalifikacje do kadry - w Bratysławie i Krakowie - na ten rok w slalomie kajakowym, Klaudia Zwolińska realizowała swój plan przygotowań do mistrzostw Europy , które w dniach 14-18 maja odbędą się na olimpijskim torze w Vaires-sur-Marne . Tam zdobywała srebrny medal olimpijski, tam też stała na podium Pucharu Świata, a teraz na tym torze będzie broniła złota sprzed roku.

Kajakarka Startu Nowy Sącz właśnie w Paryżu spędziła ostatnie dni, gdzie szlifowała formę do mistrzostw Starego Kontynentu. Ona z racji zdobycia olimpijskiego medalu miała zapewnione miejsce w kadrze na ten rok.

Sensacyjne rozstrzygnięcia w K-1 i C-1 mężczyzn. Grzegorz Hedwig poza kadrą

Pod jej nieobecność o kolejne lokaty w kadrze kobiet w K-1 i C-1 walczyły pozostałe zawodniczki. W K-1 miejsce to zyskały Dominika Brzeska i Hanna Danek . Ta pierwsza trzy lata temu byłą wicemistrzynią świata juniorek w tej konkurencji. Danek po srebro w kategorii juniorek sięgnęła przed rokiem, zostając też mistrzynią Europy juniorek. Zwolińska wydaje się zatem mieć godne następczynie.

Sensacje za to były w męskiej rywalizacji. W K-1 bezkonkurencyjny okazał się Mateusz Polaczyk przed Dariuszem Popielą i Jakubem Brzezińskim. Poza kadrą znalazł się Michał Pasiut, który przecież w przeszłości stawał na podium zawodów Pucharu Świata. Do tego znakomicie spisywał się na początku sezonu w zawodach we Francji i Niemczech. Miejsca w reprezentacji nie zdobył też Krzysztof Majerczak, który cztery lata temu pogodził polskie legendy i wywalczył olimpijską kwalifikację na igrzyska w Tokio.