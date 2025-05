Cztery gole i święto we Wrocławiu. Miesiące czekania i jest światełko w tunelu

Po rundzie jesiennej Śląsk Wrocław był prawdziwym pośmiewiskiem Ekstraklasy. Wicemistrz Polski bez Erika Exposito kompletnie popadł w marazm i nie był w stanie nawiązać nawet do występów z ubiegłej kampanii. Dość powiedzieć, że już od 6. kolejki spadł do strefy spadkowej i nie opuścił jej aż do dzisiaj. W ostatnich tygodniach wykonał jednak kilka ważnych kroków w kierunku utrzymania. Brzmi to jednak wyjątkowo kuriozalnie w kontekście "wicemistrza Polski".

Reklama