Osiem dni temu Puszcza przegrała w Niepołomicach z Pogonią Szczecin 4:5 , tracąc cenny dla siebie punkt w doliczonym czasie gry. Już tamto spotkanie było w naszych realiach czymś niesamowitym. Tyle że nijak mu do tego, co wydarzyło się przy Bułgarskiej w sobotę 3 maja. Po 35 minutach starcia Lecha z Puszczą było 5:1 , a niemal każdy strzał poznaniaków lądował w bramce Kewina Komara .

PKO Ekstraklasa. Niezwykły mecz Lecha z Puszczą, pierwszy gol po 180 sekundach. I zaraz kolejne

Lech Poznań - Puszcza Niepołomice. Desperacka decyzja trenera gości. Trzy zmiany w przerwie. A później kolejne stracone bramki

I to nie był koniec, w 64. minucie kolejny kuriozalny błąd defensywy Puszczy dał Lechowi kontrę, w której Daniel Hakans z własnej połowy biegł sam. A już przed Komarem mógł zdecydować, czy grać w lewo do Kornela Lismana, czy w prawo do Sousy, którzy go doganiali. Wybrał Polaka, ten zaliczył swoje debiutanckie trafienie w Ekstraklasie.