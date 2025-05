- Szczęsny odpocznie i zregeneruje się. Ter Stegen radzi sobie na treningach bardzo dobrze. Może teraz grać i nie myślę o niczym innym. Myślę tylko o nadchodzącym meczu z Valladolid, który jest dla Ter Stegena. Nie wiem, co będzie dalej - ogłosił Hansi Flick przed ligowym spotkaniem z Realem Valladolid , potwierdzając wcześniejsze doniesienia mediów. W stolicy Katalonii spekulowano bowiem, że właśnie w starciu z najgorszą drużyną tego sezonu La Liga szansę otrzyma wracający po kontuzji kapitan Barcy.

Decyzja o odesłaniu Szczęsnego na ławkę zbiegła się w czasie z gorszym okresem Polaka. W meczach z Celtą Vigo, Borussią Dortmund, a także Interem Mediolan popełnił on kilka błędów, a narracja prowadzona w mediach uległa kolosalnej zmianie. "Tek" przestał być już niekwestionowanym numerem jeden i z aczęło pojawiać się coraz więcej głosów, że to Marc-Andre ter Stegen powinien w przyszłym sezonie być jedynką w Barcelonie.

Wojciech Szczęsny wysłany na ławkę. Wielkie roszady w Barcelonie

Szkoleniowiec postanowił potraktować starcie z czerwoną latarnią ligi jako szansę na odpoczynek dla największych gwiazd. Z tego względu na ławce usiedli oprócz Szczęsnego także Ferran Torres, Lamine Yamal, czy Raphinha. Kilka ze zmian spowodowanych było kontuzjami. Mało kto jednak spodziewał się, że Hansi Flick podejmie aż tak duże ryzyko. Zdecydował się on posłać do boju od pierwszych minut debiutanta - Daniego Rodrigueza. Miejsce na środku ataku zajmie natomiast najprawdopodobniej Ansu Fati, lub awizowany do gry od pierwszych minut Pau Victor.