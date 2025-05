Deszcz zawitał do Miami. Ogromny chaos w sprincie, kolizja Verstappena

Trzy grosze do drugiego tegorocznego sprintu dorzuciła pogoda. Po piątkowym słonecznym dniu, w sobotę nad Miami nadciągnęły deszczowe chmury. Czujnym trzeba było być od samego początku, co na własnej skórze odczuł Charles Leclerc. Monakijczyk rozbił się podczas jednego z kółek zapoznawczych i nie ustawił się na polu startowym. Rywalizacja następnie wystartowała z dosyć sporym opóźnieniem. Kierowcy ruszyli do boju ponad pół godziny później niż pierwotnie zakładano.

