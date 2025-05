9 minut i Piątek już z golem. A później koszmar, taka wpadka Polaka

Krzysztof Piątek przestrzelił karnego. Basaksehir triumfuje, ale Osimhen ucieka

Żeby nie było jednak zbyt pięknie, "El Pistolero" zawiódł pod koniec pierwszej połowy. Polak podszedł do rzutu karnego, lecz przegrał pojedynek z bramkarzem. Udana interwencja Visara Bekaja zmotywowała gospodarzy do lepszej gry, w 56 minucie tablica wyników wskazywała rezultat 2:2. Faworyzowani przyjezdni musieli wziąć się w garść, by nie stracić cennych punktów na terenie niżej notowanego przeciwnika. Wreszcie Bośniaka w 82 minucie pokonał Ivan Brnic. Pod koniec starcia karnego na gola zamienił też Joao Figueiredo.