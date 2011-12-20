Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Indykpol AZS Olsztyn. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport)
WIDEO | 29 minut temu
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:23, 25:20, 25:16)
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Aleksander Śliwka, Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk, Krzysztof Rejno, Marcin Janusz - Erik Shoji (libero) - Bartłomiej Kluth.
Indykpol AZS Olsztyn: Torey Defalco, Taylor Averill, Karol Butryn, Robbert Andringa, Mateusz Poręba, Jan Firlej - Jędrzej Gruszczyński (libero) - Jan Król, Szymon Jakubiszak.
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Aleksander Śliwka, Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk, Krzysztof Rejno, Marcin Janusz - Erik Shoji (libero) - Bartłomiej Kluth.
Indykpol AZS Olsztyn: Torey Defalco, Taylor Averill, Karol Butryn, Robbert Andringa, Mateusz Poręba, Jan Firlej - Jędrzej Gruszczyński (libero) - Jan Król, Szymon Jakubiszak.