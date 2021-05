Wilfredo Leon o Lidze Narodów: Celujemy w medal. Wideo WIDEO |

- Będziemy skoszarowani w jednym hotelu, praktycznie bez możliwości wychodzenia na zewnątrz. 70 procent czasu spędzimy w pokojach. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało tam na miejscu, jak to wszystko będzie zorganizowane dla tylu drużyn również pod kątem treningowym. Z tego co wiem, to każda drużyna dostanie trzy godziny - mówi w rozmowie z Interią przyjmujący reprezentacji Polski, zawodnik Sir Safety Perugia Wilfredo Leon.