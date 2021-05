Wilfredo Leon o grze w Rosji: Udało mi się uniknąć depresji. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Rosja to wielki kraj i często zmienia się strefy czasowe. Dla mnie jest to spory minus. Grałem tam długo i dużo wygrałem. To, co mi bardzo pomogło w Rosji, to kwestia mentalna. Dużo pomogła mi moja rodzina, z którą codziennie rozmawiałem. Udało mi się uniknąć depresji przez te cztery lata tam spędzone. Na pewno nie jest łatwo grać w Rosji – mówi w rozmowie z Interią przyjmujący reprezentacji Polski, zawodnik Sir Safety Perugia Wilfredo Leon.