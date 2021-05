Wilfredo Leon dla Interii: Za pięć lat Anioły Toruń mają walczyć o medale w Plus Lidze. Wideo WIDEO |

Zostałem większościowym udziałowcem drugoligowego klubu Anioły UMK Toruń i dosyć szybko chcemy awansować do pierwszej ligi. W perspektywie czterech, pięciu lat zamierzamy grać już w Plus Lidze i chcemy walczyć o medale. Czy już od nowego sezonu VERVA Warszawa Orlen Paliwa będzie moim i Michała Kubiaka klubem? Tego nie wiemy. Rozmowy się toczą. Wiemy jednak co chcielibyśmy w tym klubie zrobić - mówi w rozmowie z Interią przyjmujący reprezentacji Polski, zawodnik Sir Safety Perugia Wilfredo Leon.