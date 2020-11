Grzegorz Bociek: COVID zniszczył kilka osób. Mnie też (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zagrają 3 listopada z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle w 11. kolejce PlusLigi. Będzie to ich pierwsze spotkanie po 24 dniach przerwy spowodowanej ogniskiem zakażeń koronawirusem. - Treningi w domu to nie to samo. A kilka osób w ogóle nie mogło trenować, bo ten COVID je zniszczył. Tak samo mnie - mówi Grzegorz Bociek, Atakujący ekipy z Zawiercia. (wideo: Aluron CMC Warta Zawiercie)