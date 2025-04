Niebywałe. 0:6, 2:5 0-40 i zwrot akcji. Oto potencjalna rywalka Świątek w półfinale

Mecz Igi Świątek z Jeleną Ostapenko zaplanowano jako drugi w kolejności od godz. 12:30. Wcześniej na korcie centralnym w Stuttgarcie pojawiły się potencjalne rywalki dla zwyciężczyni polsko-łotewskiej batalii. Po raz kolejny w tym sezonie doszło do starcia pomiędzy Jessicą Pegulą i Jekateriną Aleksandrową. Obie dopiero co walczyły ze sobą dwa tygodnie temu w Charleston. Wówczas stawką był awans do finału imprezy rangi WTA 500. Wtedy Rosjanka prowadziła 4:2 w trzecim secie, ale ostatecznie to Amerykanka triumfowała 6:2, 2:6, 7:5. Reklama

Teraz tenisistka z Czelabińska miała okazję do rewanżu. Tym bardziej, że obie mierzyły się tym razem w hali - w warunkach, które zdecydowanie bardziej sprzyjają stylowi gry prezentowanemu przez Aleksandrową. 30-latka pokazywała bardzo dobrą formę od samego początku niemieckiej imprezy. Najpierw uporała się z Ludmiłą Samsonową, a potem nie dała szans Mirrze Andriejewej. Oba te spotkania wygrała bez straty seta. Pegula debiutowała w turnieju zwycięstwem z Magdaleną Fręch - 6:1, 6:1. Dzisiaj poprzeczka dla Jessiki powędrowała jednak znacznie wyżej. Mimo to 31-latka wciąż pozostawała faworytką do gry w półfinale.

Znamy rywalkę dla Igi Świątek lub Jeleny Ostapenko w półfinale WTA 500 w Stuttgarcie

Pojedynek mógł rozpocząć się bardzo dobrze z perspektywy Peguli. Już na "dzień dobry" miała break pointa przy serwisie Aleksandrowej, ale tenisistka z Czelabińska zgarnęła trzy ostatnie akcje i wyszła na prowadzenie. W następnych minutach zdołała je powiększyć. W drugim gemie wywalczyła przełamanie, a potem pewnie utrzymała swoje podanie i wyszła na 3:0. Rosjanka wyraźnie się rozpędziła, a Jessica miała problem, by przeciwstawić się rywalce. Nawet w czwartym gemie, gdy Amerykanka prowadziła 40-15, ostatecznie straciła swój serwis. Po chwili mieliśmy już 5:0 dla Jekateriny. Reklama

30-latka nie zamierzała zwalniać tempa i już w trakcie szóstego rozdania zamknęła partię. Za trzecim setbolem triumfowała w premierowej odsłonie 6:0. Znakomicie prezentowały się statystyki po stronie Aleksandrowej - 14 uderzeń kończących i zaledwie 5 niewymuszonych błędów. Po stronie Peguli wyglądało to znacznie gorzej - tylko jeden winner i aż siedem niewymuszonych błędów.

Rosjanka przystąpiła do ataku także na starcie drugiej części pojedynku. Najpierw utrzymała podanie do zera, a potem miała dwa break pointy. Nie wykorzystała jednak żadnego z nich. Amerykanka doprowadziła do stanu równowagi i skutecznie rozwiązała końcówkę gema. Wyrównała na 1:1 i po raz pierwszy w meczu złapała jakikolwiek punkt zaczepienia z przeciwniczką. Jekaterina przez chwilę to odczuła, bowiem w trakcie trzeciego rozdania po podwójnym błędzie serwisowym zrobiło się 30-15 dla trzeciej rakiety świata. Ostatnie trzy punkty trafiły jednak na konto 30-latki i w ten sposób nadal zachowywała 100% skuteczność w utrzymywaniu własnych podań. Reklama

Podczas czwartego gema obserwowaliśmy jeszcze bardziej zaciętą rywalizację. Raz jedna, raz druga miała swoje szanse na dorzucenie kolejnego "oczka". Po raz pierwszy można było dostrzec oznaki frustracji na twarzy Aleksandrowej po tym, jak piłka nie trafiała tam, gdzie pragnęła tego sama zawodniczka. Ostatecznie Jessica doprowadziła do wyniku 2:2 i znów mogła się nieco bardziej podbudować. Pegula coraz lepiej się broniła, a Aleksandrowa nie miała już tyle pewności w zagraniach co na początku spotkania. Potwierdzały to także statystyki niewymuszonych błędów. Już w trakcie piątego rozdania Jekaterina miała ich aż 10 - dwa razy więcej niż w całym pierwszym secie. Efektem tego były dwa break pointy na 3:2 dla Amerykanki. Mimo to Rosjanka zdołała wyjść z opresji i powróciła na prowadzenie.

Ten moment wzmocnił na nowo Rosjankę. W następnym gemie wypracowała sobie trzy szanse na przełamanie. Przy ostatniej z nich doczekała się błędu ze strony przeciwniczki. Potem dorzuciła swoje podanie i zrobiło się już 5:2 dla Aleksandrowej. Tym razem swojej frustracji nie kryła trzecia rakieta świata. Uderzyła kilka razy rakietą o kort, a potem o podest. Wydawało się, że Pegula już się nie podniesie. Po powrocie na kort obserwowaliśmy trzy meczbole z rzędu dla Jekateriny. Amerykanka wyszła jednak ze stanu 0-40 i dorzuciła trzecie "oczko", przerzucając presję na stronę przeciwniczki. Reklama

Aleksandrowej udzieliły się emocje. Po podwójnym błędzie serwisowy pojawiły się dwa break pointy dla Jessiki. Pierwszego 30-latka obroniła, ale przy drugim wyrzuciła piłkę w korytarz deblowy. Rozstawiona z "3" tenisistka serwowała po 5:5. Miała jedną piłkę na wyrównanie, ale nie wykorzystała jej. Po chwili pojawił się czwarty meczbol dla Jekateriny. Przy nim Pegula popisała się bardzo dobrą akcją. Potem nadarzyła się piąta okazja - tym razem zobaczyliśmy błąd Rosjanki. Dopiero szósta szansa przyniosła Aleksandrowej zwycięstwo 6:0, 6:4. Tym samym to tenisistka z Czelabińska zagra w półfinale WTA 500 w Stuttgarcie z Igą Świątek lub Jeleną Ostapenko.

