Ależ początek świątecznego grania. Udana pogoń w Gliwicach, bramka tuż przed końcem

Polscy kibice piłkarscy zdecydowanie nie będą nudzić się w tegoroczną Wielką Sobotę. PKO BP Ekstraklasa przygotowała dla nich aż cztery spotkania. W daniu głównym wieczorem Pogoń Szczecin podejmie Raków Częstochowa. Za to tuż po godzinie 12:00 o punkty do tabeli walczyły drużyny z Gliwic oraz Kielc. Obie do potyczki przystąpiły w dobrych humorach. Gospodarze niedawno sensacyjnie pokonali wspomnianą wcześniej "Dumę Pomorza". Goście zaś rozprawili się na własnym terenie z Widzewem Łódź.

