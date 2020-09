Jastrzębski Węgiel - Draisma Dynamo Apeldoorn 3:0 - skrót (POLSAT SPORT). WIDEO WIDEO |

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla bez najmniejszych problemów pokonali holenderski zespół Draisma Dynamo Apeldoorn 3:0 i tym samym polska drużyna wygrała zmagania w grupie C kwalifikacji do Ligi Mistrzów, awansując do drugiej rundy.