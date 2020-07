Siatkówka. Jakub Kochanowski o zgrupowaniu reprezentacji Polski. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Atmosfera wygląda bardzo dobrze. Każdy tydzień pozwala nam robić krok do przodu w budowaniu drużyny od strony szatni - powiedział Jakub Kochanowski, który odniósł się także do swojego transferu do ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle.



źródło: Polska Siatkówka