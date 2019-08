Tokio 2020. Michał Mieszko Gogol po meczu z Francją. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Co było kluczem do zwycięstwa? To co zawsze, czyli blok-obrona. Mecz był ciężki, ale nie spodziewaliśmy się, że wygramy go w trzech setach - powiedział Michał Mieszko Gogol asystent selekcjonera reprezentacji Polski siatkarzy Vitala Heynena. "Biało-Czerwoni" rozbili w Gdańsku Francję 3:0 w swoim drugim spotkaniu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Jeden wygrany set w pojedynku ze Słowenią dzieli Polaków od Tokio 2020. Michał Mieszko Gogol odpowiadał na pytania zawodników Norberta Hubera i Pawła Halaby. Źródło: Polska Siatkówka