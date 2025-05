Tenisistka ujawnia bolesną prawdę. Mało kto decyduje się mówić o tym głośno

Co łączy Arynę Sabalenkę, Igę Świątek i Coco Gauff? Wszystkie znajdują się w czołówce światowego rankingu kobiecego tenisa i... wszystkie mają wokół siebie całe sztaby ludzi, którzy robią, co w ich mocy, aby ich pracodawczynie odnosiły jak największe sukcesy. Są za to oczywiście hojnie wynagradzani. Trend ten dotyczy jednak nie tylko zawodniczek i zawodników ze ścisłej czołówki rankingu. Już od dłuższego czasu trwa bowiem wyścig polegający na wyprzedzeniu rywali dzięki zatrudnianiu ekspertów. Są to m.in. biomechanicy, na współpracę, z którymi jakiś czas temu zdecydowała się właśnie Sabalenka. Jak widać opłaciło się to - od kilku już miesięcy Białorusinka jest bowiem numerem "jeden" wśród pań.

