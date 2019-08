Tokio 2020. Dawid Konarski po meczu z Francją. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Na pewno nie było łatwo, choć wynik może na to nie wskazywać. Kontrolowaliśmy spotkanie od początku do końca - powiedział atakujący reprezentacji Polski siatkarzy Dawid Konarski po meczu z Francją w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. "Biało-Czerwoni" rozbili w Gdańsku rywali 3:0 i jeden wygrany set w pojedynku ze Słowenią dzieli ich od Tokio 2020. - Został malutki kroczek do zrobienia i jedziemy na igrzyska - dodał Konarski, którego przepytali koledzy z boiska Norbert Huber i Paweł Halaba. Źródło: Polska Siatkówka