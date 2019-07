Wilfredo Leon po debiucie: Było trochę presji, ale było okej. Wideo

- Nie czułem się tak jak zawsze, ale nie był to taki duży, duży stres. Było dobrze, a może być jeszcze lepiej, zwłaszcza w zagrywce. Dzisiaj był to dopiero pierwszy mecz, to zawsze dodatkowa presja, ale generalnie było bez problemu - powiedział po debiucie w reprezentacji Polski Wilfredo Leon. Polscy siatkarze pokonali w Opolu w towarzyskim starciu Holandię.