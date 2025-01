Wygrał Ligę Mistrzów, zachwyca się polskim siatkarzem. I sam aż nie dowierza

Widzieć go wciąż na boisku, to coś niezwykłego; trudno to nawet wyrazić w słowach. Pewne rzeczy mają czasem niesamowity obrót. Wydawało się, że on może wspomóc zespół na jakieś pojedyncze mecze, a tutaj od pewnego momentu cały czas gra. To bardzo dużo o nim mówi, bo przede wszystkim świadczy o tym, że on cały czas utrzymuje świetną kondycję fizyczną

~ stwierdził.