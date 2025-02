4-krotny mistrz Polski ma kłopot. Dream team znowu może nie wypalić

Dream teamy w Toruniu nie dają rady?

Jedną z najsilniejszych ekip Toruń miał w 2003 roku. Paczka - Tony Rickardsson, Jason Crump, Piotr Protasiewicz, Tomasz Bajerski, Wiesław Jaguś i Adrian Miedziński budziła ogromny respekt. Obiektywnie, torunianie mieli najlepszą drużynę, ale wtedy mieliśmy podział na rundę zasadniczą i następnie dwie grupy: mistrzowska i spadkowa. Toruńska drużyna miała tyle samo punktów na sam koniec, co drużyna z Częstochowy, ale... zdecydował bilans małych punktów. Bilans nie miałby znaczenia, gdyby nie kompromitacja i porażka z Włókniarzem u siebie w rundzie zasadniczej. Wtedy całkowicie zawalił Crump.



Podobnie niezwykle silną drużynę mieli w latach 2013-14. Sezon 2013 to czas, gdy byli uważani za faworytów do złota, lecz wszystko zaprzepaściły kontuzje. Najpierw stracili Chrisa Holdera, a dzień przed rewanżowym meczem finałowym Tomasz Gollob doznał złamania kręgosłupa w okolicach siódmego kręgu szyjnego. Ówczesny Unibax Toruń oddał mecz walkowerem, wytworzył się potężny skandal, a do dzisiaj mówi się o nich, że są "uciekinierami". Mistrzem został Stelmet Falubaz Zielona Góra. Rok później przystąpili do sezonu z 8 minusowymi punktami i nie zdołali awansować do play-off.