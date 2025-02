Wraca temat przyszłości Szczęsnego. Jasny przekaz do Laporty, rozmowa w cztery oczy

"To jeden z jego najlepszych występów w karierze" - chwalił po ostatnim meczu naszego golkipera madrycki "AS". Swoje trzy grosze dodał też opiekun obecnych wicemistrzów Hiszpanii. "Dziś była to właściwa decyzja, ale Inaki Pena wcześniej wykonał dobrą pracę. To świetny bramkarz. Na ten moment Tek (tak nazywa Wojciecha Szczęsnego Hansi Flick - przyp. red.) jest numerem jeden. Dziś on wybronił nam trzy punkty. To bardzo ważna sprawa" - przekazał 59-latek tuż po ostatnim gwizdku poniedziałkowej konfrontacji z Rayo Vallecano.