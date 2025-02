Meczu z Mirrą Andriejewą Iga Świątek nie zaczęła zbyt dobrze. W czwartym gemie Rosjanka miała już przewagę przełamania i serwowała, aby prowadzić 3:1. Najwyraźniej bardzo zależało jej na zwycięstwie z Polką. Do tego stopnia, że postanowiła nie przyznawać się do oczywistego błędu, który popełniła.

Andriejewa ewidentnie dotknęła siatki przy ostatnim odbiciu piłki, która dawałaby jej zwycięstwo w gemie. Do błędu się jednak nie przyznała. Iga Świątek musiała więc osobiście ruszyć z pretensjami do prowadzącego to spotkanie Kadera Nouniego.