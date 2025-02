Wygląda to bardzo dobrze, w tym sezonie dogadujemy się świetnie. To prawda, że może w zeszłym roku, biorąc pod uwagę kontekst, w jakim się znajdowaliśmy, zarówno klub jak i my, nie byliśmy w najlepszym momencie. Myślę, że w tym sezonie radzimy sobie bardzo dobrze. Ostatecznie doświadczeni zawodnicy, tacy jak Robert, którzy przyszli po wygraniu Ligi Mistrzów i wszystkiego innego, są pod większą presją, a my, młodzi zawodnicy, przychodzimy z większą energią i entuzjazmem. To naturalne, że tak się dzieje. Zarówno Raphinha, jak i Robert. Raphinha ze mną, ja z Robertem, ja z Raphinhą. Jesteśmy perfekcyjni i chcemy dalej zdobywać bramki.

~ Lamine Yamal