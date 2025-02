Świątek żegna się z Dubajem, Rosjanka wzięła rewanż. Bolesny zwrot akcji w drugim secie

Na czwartek zaplanowano wszystkie ćwierćfinały turnieju WTA 1000 w Dubaju. Już w pierwszym meczu dnia doszło do starcia z udziałem Igi Świątek. Polka wyszła na kort tuż po godz. 11:00 czasu polskiego, by rywalizować z Mirrą Andriejewą. Niestety, młoda Rosjanka wzięła rewanż za ubiegłoroczną porażkę z Cincinnati. Raszynianka nie zdołała wygrać choćby jednego seta, mimo że w drugim prowadziła już 3:1. Ostatecznie to 17-latka triumfowała 6:3, 6:3 i zameldowała się w najlepszej "4" zmagań.