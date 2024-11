Stefano Lavarini odzyskał kluczową siatkarkę. Groziła jej utrata wzroku

Ostatnie lato było dla Paoli Egonu kapitalne. Niespełna 26-letnia siatkarka po zmianie selekcjonera wróciła do reprezentacji Włoch i poprowadziła ją do historycznego sukcesu. Kadra pod wodzą Julio Velasco wywalczyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu , a sama Egonu została wybrana MVP całego turnieju .

Co więcej, problemy Egonu okazały się poważniejsze, niż początkowo przypuszczano. Na początku listopada "La Repubblica" ujawniła, że siatkarce groziła nawet utrata wzroku . Infekcja miała bowiem znajdować się bardzo blisko nerwu wzrokowego i tylko podjęta w porę interwencja chirurgiczna uchroniła siatkarkę przed poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi, a być może również końcem kariery.

Stefano Lavarini znów ma do dyspozycji gwiazdę. Sytuacja była poważna

Ostatecznie wszystko skończyło się dobrze i Egonu wróciła do treningów. Na powrót do gry przyszło jej jednak czekać do drugiej kolejki Ligi Mistrzyń. W wyjazdowym spotkaniu z Calcit Kamnik Lavarini zdecydował się dać szansę największej gwieździe zespołu. Egonu rozegrała pełne spotkanie, od razu pokazując wysoką formę. Zdobyła 13 punktów, najwięcej w drużynie, a Numia Vero Volley pokonała rywalki ze Słowenii 3:0 (25:8, 25:14, 25:17).