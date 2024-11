Poważna choroba polskiego siatkarza. Informacje wypłynęły tuż przed meczem

Miał pecha do kontuzji (...). Myślę, że Michał i Dawid mają duże szanse, by pojechać na reprezentację i bić się o to, by w tej reprezentacji zaistnieć, a nie tylko być

~ mówił o Gierżocie i Dawidzie Dulskim w rozmowie z Interią Daniel Pliński, ich trener z PSG Stali.