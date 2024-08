Historyczny triumf w finale siatkarek. Deklasacja w meczu o złoto

Włoskie drużyny siatkarskie jechały do Paryża z wielkimi nadziejami na sukces. Mężczyźni startowali do walki o podium jako mistrzowie świata i wicemistrzowie Europy. Ostatecznie skończyło się jednak tylko czwartym miejscem - w meczu o brąz przegrali z reprezentacją USA . Mężczyzn "pomściły" jednak siatkarki. Drużyna, która poprzedni sezon reprezentacyjny kończyła zupełnie rozbita, bez kwalifikacji olimpijskiej. Drużynę odmienił argentyński trener Julio Velasco i to z nim u sterów włoska siatkówka halowa zdobyła pierwszy w historii złoty medal olimpijski.

