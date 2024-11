Katastrofa była blisko. Polskie siatkarki ledwo się wyratowały w Lidze Mistrzyń

Wicemistrzynie Francji również przyjechały do Łodzi po porażce na inaugurację. Tyle że ze znacznie niżej notowanym przeciwnikiem - przegrały 2:3 z Vasas Obuda z Węgier. Wtorkowe spotkanie przyjezdne zaczęły jednak dość nerwowo . Kilka razy zaatakowały w aut i łodzianki prowadziły 7:4. Kiedy jednak Francuzki zaskoczyły gospodynie zagrywką, doprowadziły do remisu 9:9. Potrafiły też efektownie zatrzymać blokiem Karolinę Drużkowską , jedną z najważniejszych zawodniczek w ofensywie Budowlanych. Set nie tylko się wyrównał, ale łodzianki przegrywały nawet dwoma punktami.

Liga Mistrzyń. Siatkarki z Łodzi zmarnowały szansę na komplet punktów

Problemy ze sforsowaniem bloku przyjezdnych miała jednak również Damaske i Francuzki zmniejszyły straty. To wciąż było pięć punktów różnicy, ale trener Maciej Biernat zdecydował się przerwać grę. Po jego kilku słowach zespół Budowlanych uspokoił sytuację i wygrał nawet wyżej niż w poprzedniej partii - wynik na 25:18 ustaliła atakiem ze środka Małgorzata Lisiak.

Początek trzeciej partii był jednak wyrównany. Zespół z Nantes jakby nabrał więcej wiary we własne umiejętności, nieźle prezentowała się Laura Jansen. Zespół Grot Budowlanych długo nie był w stanie odskoczyć na więcej niż jeden, dwa punkty. Biernat w połowie seta zdecydował się na pierwszą w tym spotkaniu podwójną zmianę rozgrywającej i atakującej . Kiedy jednak w aut zaatakowała Drużkowska, był remis 13:13.

Kolejnych kilka minut należało jednak do Neptunes. Na boisko wróciła Bah i napędziła drużynę w ofensywie. W ataku utknęły za to gospodynie i przegrywały 15:19. Biernat po raz pierwszy wezwał na boisko doświadczoną Jelenę Blagojević . Nawet ona nie powstrzymała jednak rywalek i polski zespół przegrał 18:25.

Problemy z trzeciego seta przełożyły się na czwartą partię. Znów to rywalki dominowały na parkiecie, ich przewaga rosła. Łodzianki przegrywały już 12:18. Wtedy, po kolejnej przemowie trenera Budowlanych, jego siatkarki zerwały się do odrabiania strat. I zbliżyły się do rywalek na dwa punkty. Francuzki na moment wstrzymały pogoń łodzianek, ale po chwili Terry Enweonwu wykończyła kontratak i gospodynie przegrywały już tylko 20:21. W kolejnej akcji Włoszka popełniła jednak błąd w obronie, zawodniczki Neptunes zdobyły też punkt blokiem. A kolejne dwa dały im tie-breaka.