Wielki pech polskiej siatkarki. Przykry wypadek już na scenie, koleżanka potwierdza

Wydaje mi się, że to było oczywiste. Bruna zrobiła coś niemożliwego. Każdą piłkę, którą dotykała, kończyła. W takim momencie same nie wiedziałyśmy, czego możemy się spodziewać. Myślę, że nie było innego wyjścia niż to, żeby to ona dostała nagrodę

~ podkreśliła Szczygłowska przed kamerą Polsatu Sport.