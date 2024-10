Lider PlusLigi miał kłopoty. Niemiec przyćmił polskich siatkarzy

Asseco Resovia podniosła się z kolan. Nie pomogły zmiany Piotra Grabana

Na trzeciego seta PGE Projekt wyszedł bez Bołądzia, za to z Linusem Weberem. Na boisku trwała walka punkt za punkt, ofensywnym liderem gości stał się Stephen Boyer. W końcu jednak warszawianom przydarzył się słabszy moment. Mieli problemy z przyjęciem zagrywki Cebulja, spadła ich skuteczność i przegrali aż pięć akcji z rzędu. Resovia prowadziła 19:14, świetnie przy siatce radził sobie Bednorz. Graban posłał na boisko Andrzeja Wronę, a PGE Projekt zmniejszył stratę do punktu. Rzeszowianie się jednak wybronili, pomogły im kolejne znakomite akcje Boyera - wygrali 25:22 i zapewnili sobie co najmniej punkt do ligowej tabeli.