Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aleksander Śliwka przyjechał do Polski, teraz taka wiadomość. Radość była przedwczesna

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Aleksander Śliwka podczas zgrupowania reprezentacji Polski doznał poważnej kontuzji, a do gry wrócił dopiero podczas meczu Halkbanku Ankara z Bogdanką LUK Lublin w Lidze Mistrzów. Obecność siatkarza na boisku na pewno uradowała jego kibiców, ale już słowa szkoleniowca Polaka studzą tę radość - okazuje się bowiem, że wicemistrz olimpijski wciąż nie jest w pełni sił. Wiadomo już, kiedy można spodziewać się gry Śliwki w pełnym wymiarze.

Siatkarz w granatowym stroju klęczy na boisku, opierając się jedną ręką o podłoże i drugą trzymając się za głowę, w tle rozmyta publiczność na trybunach.
Aleksander Śliwka wciąż nie jest w stanie grać w pełnym wymiarzeKrzysztof Porębski/ PressFocusNewspix.pl

Aleksander Śliwka od lat stanowi pewny punkt reprezentacji Polski. Nikola Grbić z usług przyjmującego skorzystał także podczas tegorocznej Ligi Narodów, kiedy to zabrał go do Chicago na drugi turniej fazy zasadniczej. Doświadczony przyjmujący miał zagrać także w kolejnych spotkaniach, w Gdańsku, ale na treningu przed startem imprezy doznał poważnej kontuzji stopy. Przez ten uraz 30-latek musiał zakończyć sezon reprezentacyjny, przez co nie oglądaliśmy go już nie tylko w kolejnych meczach Ligi Narodów, ale też podczas mistrzostw świata.

Śliwka w kolejnych tygodniach skupiał się na rehabilitacji, przez co dopiero pod koniec listopada ogłoszono jego transfer do tureckiego Halkbanku Ankara (w poprzednim sezonie siatkarz grał w japońskim Suntory Sunbirds). Na debiut w nowym klubie Polak musiał poczekać do 9 grudnia, a pierwszy mecz w nowych barwach rozegrał... w Polsce. A konkretnie w Lublinie, gdzie razem z kolegami w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów zmierzył się z Bogdanką LUK Lublin (mistrzowie Polski wygrali 3:0).

Zobacz również:

Wilfredo Leon w barwach reprezentacji Polski
Siatkówka

Ogromna zmiana dla siatkarzy, FIVB ogłasza. Wilfredo Leon może być ostatni

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Wicemistrz olimpijski z Paryża na boisku pojawił się w końcówce drugiego seta, pomagając kolegom w przyjęciu i obronie. Z jego słów wynika, że był zaskoczony decyzją trenera Radostina Stojczewa o wprowadzeniu go do gry.

    "Sam się nie spodziewałem, że to będzie tak wcześnie. Ale na razie mogę pomóc drużynie w takim wymiarze, wejść do drugiej linii, pomóc w przyjęciu, w organizacji gry. Mam nadzieję, ze w kolejnych meczach również będę mógł pomóc i nasza drużyna osiągnie lepsze wyniki" - wyznał w rozmowie z Polsatem Sport.

    Aleksander Śliwka wciąż nie jest gotowy na 100 proc.

    Śliwka na trzecią partię już nie wyszedł, jednak jego debiut i tak z pewnością ucieszył kibiców siatkarza. Ci, którzy myślą, że wkrótce będziemy oglądać Polaka częściej na boisku, mogą być jednak zawiedzeni. Stojczew podpytywany o 30-latka przez Przegląd Sportowy Onet jasno dał do zrozumienia, że jego podopieczny nie jest gotowy do gry na 100 proc. możliwości. Kiedy w takim razie można spodziewać się gry Śliwki w pełnym wymiarze?

    Nastąpi to za miesiąc albo nawet więcej
    zdradził Stojczew.

    Oznacza to, że dopiero w styczniu Śliwka będzie mógł grać też pod siatką, z kolei w najbliższych meczach prawdopodobnie będzie wchodził tylko po to, by pomagać w przyjęciu.

    Zobacz również:

    Nikola Grbić pojawił się na meczu Bogdanki LUK Lublin, która upokorzyła Halkbank Ankara
    Liga Mistrzów

    Siatkarski nokaut na oczach Grbicia, Serb aż nie wytrzymał. To zaboli polską gwiazdę

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz
    Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Aleksander Śliwka
    Aleksander ŚliwkaMarcin Golba/NurPhotoAFP
    Siatkarz w stroju reprezentacji Polski trzyma w rękach piłkę do siatkówki, skoncentrowany i gotowy do rozpoczęcia akcji, w tle widoczne rozmyte postaci innych zawodników.
    Aleksander ŚliwkaPiotr MatusewiczEast News
    Siatkarz w czerwonym stroju z numerem na plecach stoi przy siatce podczas meczu, w tle widoczny tłum kibiców na trybunach.
    Aleksander Śliwka (w środku) w barwach reprezentacji PolskiArtur Szczepanski/REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja